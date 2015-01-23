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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 19:00 BJT

日本央行：总裁黑田东彦对ECB刺激举措表示欢迎,称不担心美联储升息

路透东京1月23日 - 日本央行总裁黑田东彦：

* 不认为欧洲央行放松政策令日本央行工作难度加大

* 不太担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的前景

* 美联储可能升息反映美国经济增长非常强劲，这对全球经济有利(完)
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