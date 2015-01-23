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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 18:40 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月23日

路透香港1月23日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    125.76亿元人民币（已用3.2%）       99.79亿元人民币（已用5%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
  1     中国人寿                    72,464,122      505,224,753        577,688,876
 2      中国平安                   108,428,098      268,908,143        377,336,241
 3      中国太保                    83,361,234      256,835,326        340,196,560
 4      中航电子                   214,959,365           26,428        214,985,793
 5      航天电子                       198,369      214,148,535        214,346,904
 6      招商银行                   163,098,711       18,508,628        181,607,339
 7      中信证券                    77,195,442       95,114,912        172,310,354
 8      上汽集团                    80,236,517       74,451,249        154,687,767
 9      浙江龙盛                   138,101,335        6,928,592        145,029,927
 10     工商银行                    46,160,680       98,764,375        144,925,055
   
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
  1     海通证券                       39,483,176      29,908,776       69,391,952
 2      汉能薄膜发电                   46,602,540       4,343,440       50,945,980
 3      上海电气                       32,435,340      18,456,760       50,892,100
 4      中国建材                       50,083,280          62,560       50,145,840
 5      国美电器                       24,120,760      20,992,580       45,113,340
 6      紫金矿业                       21,892,240      19,592,940       41,485,180
 7      民生银行                       39,046,960       2,330,570       41,377,530
 8      中海油田服务                   37,451,640       2,073,920       39,525,560
 9      兖州煤业股份                   32,341,940       3,081,020       35,422,960
 10     中国平安                       12,193,650      22,535,475       34,729,125
 （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20150123)C.pdf)
    

 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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