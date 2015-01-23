表格：沪港通市场数据摘要--1月23日

路透香港1月23日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 125.76亿元人民币（已用3.2%） 99.79亿元人民币（已用5%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国人寿 72,464,122 505,224,753 577,688,876 2 中国平安 108,428,098 268,908,143 377,336,241 3 中国太保 83,361,234 256,835,326 340,196,560 4 中航电子 214,959,365 26,428 214,985,793 5 航天电子 198,369 214,148,535 214,346,904 6 招商银行 163,098,711 18,508,628 181,607,339 7 中信证券 77,195,442 95,114,912 172,310,354 8 上汽集团 80,236,517 74,451,249 154,687,767 9 浙江龙盛 138,101,335 6,928,592 145,029,927 10 工商银行 46,160,680 98,764,375 144,925,055 ============================================================================== === 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 39,483,176 29,908,776 69,391,952 2 汉能薄膜发电 46,602,540 4,343,440 50,945,980 3 上海电气 32,435,340 18,456,760 50,892,100 4 中国建材 50,083,280 62,560 50,145,840 5 国美电器 24,120,760 20,992,580 45,113,340 6 紫金矿业 21,892,240 19,592,940 41,485,180 7 民生银行 39,046,960 2,330,570 41,377,530 8 中海油田服务 37,451,640 2,073,920 39,525,560 9 兖州煤业股份 32,341,940 3,081,020 35,422,960 10 中国平安 12,193,650 22,535,475 34,729,125 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150123)C.pdf) (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)