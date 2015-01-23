香港个股：佳兆业集团拟出售资产，正与同业协商--消息

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
路透香港1月23日 - 根据熟悉情况的消息人士，中国房地产商佳兆业集团 正在与银行以及其他开发商就资产出售一事进行谈判，该公司眼下急于筹措现金。
一位消息人士说，多家开发商已经接洽了佳兆业集团，商讨购买部分股份。
“银行、开发商和深圳政府都希望此事能实现。”另一位消息人士表示。
华尔街日报周五报导称，与佳兆业进行商讨的开发商包括万科 和深圳华侨城股份 。
目前无法联系到深圳华侨城股份与万科置评。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。