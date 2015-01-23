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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 19:13 BJT

香港个股：佳兆业集团拟出售资产，正与同业协商--消息

路透香港1月23日 - 根据熟悉情况的消息人士，中国房地产商佳兆业集团 正在与银行以及其他开发商就资产出售一事进行谈判，该公司眼下急于筹措现金。

一位消息人士说，多家开发商已经接洽了佳兆业集团，商讨购买部分股份。

“银行、开发商和深圳政府都希望此事能实现。”另一位消息人士表示。

华尔街日报周五报导称，与佳兆业进行商讨的开发商包括万科 和深圳华侨城股份 。

目前无法联系到深圳华侨城股份与万科置评。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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