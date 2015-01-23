中国经济：今年经济料前低后高全年增7.2%，CPI涨1.8%全年平稳--中科院

路透北京1月23日 - 中国科学院预测科学研究中心周五表示，2015年中国经济料前低后高，经济增速会进一步放缓，预计全年GDP增速为7.2%左右。

中国中央人民广播电台援引该中心发布的《2015年中国经济预测与展望》并称，由于推动消费物价上涨力量依然大于抑制力量，预计2015年CPI温和上涨1.8%左右，PPI可能继续下跌。

“预计2015年中国经济增长呈现前低后高趋势，上半年为7.1%左右，下半年为7.3%左右。”展望报告称，CPI全年涨幅平稳，波动较小。

中国科学院预测科学研究中心副主任杨晓光分析称，今年中国物价上涨的主要因素包括消费需求相对旺盛，企业融资成本过高，劳动力和资源环境的成本上升，以及资源品和公共服务价格存在上涨空间。

不过他同时指出，经济增速还在继续下滑，国内总需求降低，产能过剩和国际大宗商品价格下跌，以及翘尾因素，亦会给全年物价带来遏制因素。

“今年两个最大的不确定因素，一个是房地产价格走势不明确，...第二个是我们国家农产品价格受天气影响比较大。”他说，农产品在物价中占的比重比较高，一旦极端天气出现，会对物价产生比较大的冲击和影响。

报导并援引数据称，今年粮食播种面积将会小幅增加，初步预测为较去年增加56万公顷，如果未发生严重自然灾害，预计会增产80亿斤左右，增幅为0.7%。

报告同时预计，今年社会消费品零售总额名义增速在11%左右，处在最近十年来的低位；固定资产投资增速相比2014年仍将略有下降，预计全年增速为14.9%左右，全年固定资产投资累计增速呈现“先高后低”的小幅波动态势。

2015年中国出口增速料约为6.1%，进口增速约为5.9%，顺差规模高于2014年。

中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪曾表示，目前中国经济还是寒意未除，从趋势上看仍将下行，全年要实现国内生产总值（GDP）“保7争7.5%”的关键是货币政策松动。