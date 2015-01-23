东南亚股市：印尼和菲律宾股市收于纪录高点，ECB政策激励外资流入

路透曼谷1月23日 - 印尼和菲律宾股市周五触及纪录收盘高位，欧洲 央行公布量化宽松政策后，外资流入市场。此外银行股尾盘上扬提振了泰 国股市。 印尼股市 收高1.35%，报纪录高位5,323.88点，本周收涨3.4 %，为2014年3月以来最高涨幅。 外资净买超1.61兆(万亿)印尼卢比(1.2911亿美元)，Astra Internat ional 和印尼人民银行 等大盘股受到激励。 菲律宾股市 攀升1.8%，收在7,548.93点，为今年第三度刷新 收盘高位，超过了1月14日的7,490.88点。 交易所数据显示，马来西亚股市 和泰国股市 分别录得 2.594亿林吉特(7,200万美元)及32.8亿泰铢(1.0058亿美元)资金净流入。 泰国银行类股 跳涨7.8%，指标SET股指 上扬2.4%，本 周收高5.3%，在东南亚地区表现最好。(完)