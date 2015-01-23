投行观点：富国将雅芳 评级从表现优于大盘下调为表现与大盘一致

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。