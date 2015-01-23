美股业绩：通用电气第四季获利优于预期，尽管油气业务营收疲弱

通用电气第四季营收增长4%至420亿美元。工业部门扣除汇价波动和收购影响的有机营收增速为9%。

电力和水力部门的营收增长22%，航空部门营收增长4%。

不过油气部门营收下滑6%，但若以有机基础计算则为持平。以有机基础计算，该部门的订单下跌4%。