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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 21:16 BJT

美股业绩：通用电气第四季获利优于预期，尽管油气业务营收疲弱

通用电气第四季营收增长4%至420亿美元。工业部门扣除汇价波动和收购影响的有机营收增速为9%。

电力和水力部门的营收增长22%，航空部门营收增长4%。

不过油气部门营收下滑6%，但若以有机基础计算则为持平。以有机基础计算，该部门的订单下跌4%。

投资者一直担心，油价的下滑会造成该部门的客户削减支出。(完) (编译 洪曦/王洋; 审校 王丽鑫)
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