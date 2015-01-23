马来西亚期市：棕榈油触及12月以来低位，因需求清淡

路透雅加达1月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至12月以来低位，全球市场不确定性削弱了中国和印度需求的正面作用，不过马来西亚近期遭受洪水袭击后，产量预计将下降，又为市场提供了支持。

原油价格下跌加上1月棕榈油需求清淡，令本周棕榈油价格下跌超过3.5%。

“从全球角度来看，有很多不确定因素。中国并不急于购买，印度和西欧也是这样。”一位驻吉隆坡的外资大宗商品经纪机构交易员对路透说。

棕榈油指标4月合约 收低0.71%，报每吨2,227林吉特，为12月26日以来最低。

“天气和产量因素仍然在支撑市场，但出口并没有什么变化。林吉特非常疲弱，但是缺乏买盘。”该交易员说。

市场成交量在46,219口，远高于35,000口的均值。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)