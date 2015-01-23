欧洲政经：德国财长称ECB的购债计划存在被误读的风险

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透1月23日 - 德国财政部长朔伊布勒(WOLFGANG SCHAEUBLE)称：
* 欧洲央行工作“做得非常好”
* 有些人可能对欧洲央行的决定理解有误，认为结构性改革不紧迫
* 反击欧洲怀疑论(EUROSCEPTICISM)最好的方法是遵守欧盟规则
* 未来几年将尽全力促进投资
* 希腊无论是否留在欧元区，都需要进行大型改革提高竞争力
* 希腊过去两年的进展好于预期
英国财政大臣欧思邦称：
* ECB决定虽受欢迎，但无法解决欧洲经济问题
* 意大利和法国需要趁机改革
* 油价下跌将对欧洲和英国经济产生非常大的影响。(完)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%