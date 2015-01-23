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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 21:14 BJT

欧洲政经：德国财长称ECB的购债计划存在被误读的风险

路透1月23日 - 德国财政部长朔伊布勒(WOLFGANG SCHAEUBLE)称：

* 欧洲央行工作“做得非常好”

* 有些人可能对欧洲央行的决定理解有误，认为结构性改革不紧迫

* 反击欧洲怀疑论(EUROSCEPTICISM)最好的方法是遵守欧盟规则

* 未来几年将尽全力促进投资

* 希腊无论是否留在欧元区，都需要进行大型改革提高竞争力

* 希腊过去两年的进展好于预期

英国财政大臣欧思邦称：

* ECB决定虽受欢迎，但无法解决欧洲经济问题

* 意大利和法国需要趁机改革

* 油价下跌将对欧洲和英国经济产生非常大的影响。(完)
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