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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 20:58 BJT

欧洲政经：魏德曼批评ECB购债计划，称这或造成稳健财政政策被忽视

路透1月23日 - 德国央行总裁魏德曼周五在接受德国媒体采访时批评欧洲央行的购债决定，称计划蕴含风险，并且危及欧洲央行的独立性。

在德国画报将于周六刊载的采访节选中，魏德曼称：“购买公债不同于欧元区的其它工具。它包含着风险。”

魏德曼同时也是欧洲央行管委会的委员。

在被问及欧洲央行的独立性时，魏德曼说：“实际上是，在新的计划下，欧洲央行体系下的各国央行将成为欧元区最大的债权人。这包含着稳健财政政策被忽视的风险。要求我们长期压低利率负担的政治压力可能加剧”(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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