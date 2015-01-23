欧洲政经：魏德曼批评ECB购债计划，称这或造成稳健财政政策被忽视

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透1月23日 - 德国央行总裁魏德曼周五在接受德国媒体采访时批评欧洲央行的购债决定，称计划蕴含风险，并且危及欧洲央行的独立性。
在德国画报将于周六刊载的采访节选中，魏德曼称：“购买公债不同于欧元区的其它工具。它包含着风险。”
魏德曼同时也是欧洲央行管委会的委员。
在被问及欧洲央行的独立性时，魏德曼说：“实际上是，在新的计划下，欧洲央行体系下的各国央行将成为欧元区最大的债权人。这包含着稳健财政政策被忽视的风险。要求我们长期压低利率负担的政治压力可能加剧”(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%