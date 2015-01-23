欧洲政经：魏德曼批评ECB购债计划，称这或造成稳健财政政策被忽视

在德国画报将于周六刊载的采访节选中，魏德曼称：“购买公债不同于欧元区的其它工具。它包含着风险。”

在被问及欧洲央行的独立性时，魏德曼说：“实际上是，在新的计划下，欧洲央行体系下的各国央行将成为欧元区最大的债权人。这包含着稳健财政政策被忽视的风险。要求我们长期压低利率负担的政治压力可能加剧”(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)