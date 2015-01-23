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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 20:31 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差升至一周高位，但供给仍充足

路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油裂解价差周五小升至每桶15.61美元,
创下1月16日以来的最高,受西方市场人气强劲的支持。
    
    一位交易员说：“强劲的裂解价差可能是与欧洲和美国有关，”并称
亚洲内部的供给充裕。
    
    比如官方数据显示，新加坡1月21日当周的供给达到八周高位近1,040
万桶。
    
    不过在欧洲，对柴油的需求强劲，因低价格促使贸易商买进以备存储
。
    
    调研公司IIR的数据显示，在美国截至1月23日的本周，炼厂预计有每
日87.7万桶的产能停产。
    
    新加坡现货市场上，壳牌以每桶贴水0.18美元的价格，向兴隆出售11
万桶船期为2月10-14日的航煤。
    
    壳牌还向BP出售15万桶含硫500ppm的柴油，价格为每桶贴水0.20美元
，船期为2月9-13日。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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