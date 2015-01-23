国际油市：亚洲柴油裂解价差升至一周高位，但供给仍充足

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油裂解价差周五小升至每桶15.61美元, 创下1月16日以来的最高,受西方市场人气强劲的支持。 一位交易员说：“强劲的裂解价差可能是与欧洲和美国有关，”并称 亚洲内部的供给充裕。 比如官方数据显示，新加坡1月21日当周的供给达到八周高位近1,040 万桶。 不过在欧洲，对柴油的需求强劲，因低价格促使贸易商买进以备存储 。 调研公司IIR的数据显示，在美国截至1月23日的本周，炼厂预计有每 日87.7万桶的产能停产。 新加坡现货市场上，壳牌以每桶贴水0.18美元的价格，向兴隆出售11 万桶船期为2月10-14日的航煤。 壳牌还向BP出售15万桶含硫500ppm的柴油，价格为每桶贴水0.20美元 ，船期为2月9-13日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%