国际油市：亚洲柴油裂解价差升至一周高位，但供给仍充足

路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油裂解价差周五小升至每桶15.61美元, 创下1月16日以来的最高,受西方市场人气强劲的支持。 一位交易员说：“强劲的裂解价差可能是与欧洲和美国有关，”并称 亚洲内部的供给充裕。 比如官方数据显示，新加坡1月21日当周的供给达到八周高位近1,040 万桶。 不过在欧洲，对柴油的需求强劲，因低价格促使贸易商买进以备存储 。 调研公司IIR的数据显示，在美国截至1月23日的本周，炼厂预计有每 日87.7万桶的产能停产。 新加坡现货市场上，壳牌以每桶贴水0.18美元的价格，向兴隆出售11 万桶船期为2月10-14日的航煤。 壳牌还向BP出售15万桶含硫500ppm的柴油，价格为每桶贴水0.20美元 ，船期为2月9-13日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)