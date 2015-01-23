国际油市：亚洲石脑油跨月价差连续四天上涨，2014年中国进口创纪录

路透新加坡1月23日 - 亚洲石脑油3月上半月与4月上半月跨月价差周 五连续第四个交易日上升，触及每吨3.50美元，为五个半月以来最高水准 ，因即期供给紧张。 多头方仍然在关注2月上半月供给受到挤压，之前因俄罗斯港口遇到 问题，来自欧洲的船货被推迟。 近期台湾和韩国需求稳定，亦提振市场。 基本面走强，提振印度巴拉特石油出售油品的升水。该厂商售出3.5 万吨2月12-14日装运的石脑油船货，将从孟买运至Petro-Diamond，离岸 价格(FOB)为较中东报价每吨溢价5-10美元。 巴拉特石油此前曾按贴水价格向伊藤忠商事售出另一笔船货。 官方数据显示，中国2014年石脑油进口触及近370万吨的纪录高位。 数据显示2014年中国出口近500万吨汽油，为2010年以来最高。 新加坡现货市场无成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)