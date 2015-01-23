版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 21:01 BJT

国际油市：亚洲石脑油跨月价差连续四天上涨，2014年中国进口创纪录

路透新加坡1月23日 - 亚洲石脑油3月上半月与4月上半月跨月价差周
五连续第四个交易日上升，触及每吨3.50美元，为五个半月以来最高水准
，因即期供给紧张。
    
    多头方仍然在关注2月上半月供给受到挤压，之前因俄罗斯港口遇到
问题，来自欧洲的船货被推迟。
    
    近期台湾和韩国需求稳定，亦提振市场。
    
    基本面走强，提振印度巴拉特石油出售油品的升水。该厂商售出3.5
万吨2月12-14日装运的石脑油船货，将从孟买运至Petro-Diamond，离岸
价格(FOB)为较中东报价每吨溢价5-10美元。
    
    巴拉特石油此前曾按贴水价格向伊藤忠商事售出另一笔船货。
    
    官方数据显示，中国2014年石脑油进口触及近370万吨的纪录高位。
    
    数据显示2014年中国出口近500万吨汽油，为2010年以来最高。
    
    新加坡现货市场无成交。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐