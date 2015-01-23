国际油市：亚洲石脑油跨月价差连续四天上涨，2014年中国进口创纪录

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透新加坡1月23日 - 亚洲石脑油3月上半月与4月上半月跨月价差周 五连续第四个交易日上升，触及每吨3.50美元，为五个半月以来最高水准 ，因即期供给紧张。 多头方仍然在关注2月上半月供给受到挤压，之前因俄罗斯港口遇到 问题，来自欧洲的船货被推迟。 近期台湾和韩国需求稳定，亦提振市场。 基本面走强，提振印度巴拉特石油出售油品的升水。该厂商售出3.5 万吨2月12-14日装运的石脑油船货，将从孟买运至Petro-Diamond，离岸 价格(FOB)为较中东报价每吨溢价5-10美元。 巴拉特石油此前曾按贴水价格向伊藤忠商事售出另一笔船货。 官方数据显示，中国2014年石脑油进口触及近370万吨的纪录高位。 数据显示2014年中国出口近500万吨汽油，为2010年以来最高。 新加坡现货市场无成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%