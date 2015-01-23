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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 21:15 BJT

欧洲金融：欧元区通缩危险很小，ECB新举措削弱意法改革意愿--魏德曼

路透柏林1月23日 - 德国央行总裁魏德曼周五在接受德国画报采访时称：

* 欧元区面临的通缩威胁“非常小”

* 能源价格下跌并不是通缩的信号，而是为消费者和企业节省了大量资金

* 欧洲央行的购债计划消除了意大利和法国的改革压力，而脱离改革道路是危险的 (完)
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