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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 22:42 BJT

美国热股：霍尼韦尔四季度净利高于上年同期，盘初股价大涨

路透1月23日 - 霍尼韦尔(Honeywell) 公布季度获利上涨1%，主要因纳税额度下降。该公司截至12月31日的第四季净利上升至9.56亿美元，或每股1.20美元，上年同期为9.47亿美元，或每股1.19美元。

霍尼韦尔周五盘初大涨1.68%，报101.06美元。(完)
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