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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 22:40 BJT

美国热股：星巴克假日季期间客流量见长，安抚投资者焦虑情绪

路透1月23日 - 摩根大通证券和瑞银上调了星巴克 目标价。该公司周四表示，假日季期间美洲地区店面客流量增加，缓和了投资者有关该公司成长放缓的担忧。星巴克周四盘后交易时股价跳升逾4%。

星巴克周五盘初跳涨5.12%，报86.98美元 (完)
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