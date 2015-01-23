美国热股：星巴克假日季期间客流量见长，安抚投资者焦虑情绪

日本股市：日经指数小幅收低，因日圆走强引发股指期货卖压
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
路透1月23日 - 摩根大通证券和瑞银上调了星巴克 目标价。该公司周四表示，假日季期间美洲地区店面客流量增加，缓和了投资者有关该公司成长放缓的担忧。星巴克周四盘后交易时股价跳升逾4%。
星巴克周五盘初跳涨5.12%，报86.98美元 (完)
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透台北5月12日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超17.11亿台币，连五日买超金 额共计226.07亿台币；上交易日修正后为买超40.70亿台币。 三大法人今日合计买超35.51亿台币，上交易日修正后为买超37.64亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/12 +17.11 +35.51 5/11 +40.70r +37.64r 5/10 +51.62 +66.87r 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3