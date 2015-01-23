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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 22:41 BJT

美国热股：通用电气季度获利上升，股价盘初上扬

路透1月23日 - 通用电气 周五公布季度获利上涨，受助于发电机和飞机引擎业务，但原油和天然气部门营收疲弱。

通用电气周五盘初上扬0.7%，报24.45美元。(完)
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