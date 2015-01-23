美国热股：通用电气季度获利上升，股价盘初上扬

表格：外资及陆资在台股买超17.11亿台币，连五日买超共计226.07亿台币

路透台北5月12日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超17.11亿台币，连五日买超金 额共计226.07亿台币；上交易日修正后为买超40.70亿台币。 三大法人今日合计买超35.51亿台币，上交易日修正后为买超37.64亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/12 +17.11 +35.51 5/11 +40.70r +37.64r 5/10 +51.62 +66.87r 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3