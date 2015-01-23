美国热股：梦工厂作品票房遭遇滑铁卢，公司计划裁员并削减电影制作数量

路透1月23日 - 美国动画制作公司梦工厂 将裁员约500人，占总员工数量逾五分之一，且每年将少制作一部电影，因一系列作品票房低于预期后，公司大举进行重整。该公司表示，计划每年打造两部剧情片，少于原先的三部，并将关闭北卡罗来纳州的工作室。