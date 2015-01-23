表格：美国1月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透华盛顿1月23日 - 美国农业部(USDA)周五公布1月15日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 458.4 106.0 564.4 537.6 106.0 19,392.9 25,308.8 大麦 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 136.7 126.2 玉米 2,185.4 0.0 2,185.4 2,305.5 0.0 30,346.3 29,672.6 高粱 307.7 0.0 307.7 314.4 0.0 6,613.9 2,981.8 大豆 14.1 101.2 115.3 599.4 101.2 44,337.1 42,082.7 豆粕 284.5 6.1 290.6 349.5 6.1 7,755.4 6,695.0 豆油 17.1 0.0 17.1 17.1 0.0 506.5 433.3 皮马棉 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 170.7 536.5 陆地棉 470.3 2.4 472.7 511.1 2.4 8,432.1 7,668.4(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校 王洋)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%