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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 22:06 BJT

美股业绩：纽约梅隆银行和道富银行第四季获利受外汇交易提振

纽约梅隆银行公布经调整利润为6.67亿美元，或每股0.58美元，上年同期为6.29亿美元，或每股0.54美元。

道富银行经调整利润为5.82亿美元，或每股1.37美元，2013年第四季度时为5.14亿美元，或每股1.15美元。

道富银行称第四季外汇交易营收为1.68亿美元，较上年同期增长34%。总营运收入为27.2亿美元，上年同期为25.3亿美元。(完) (编译/审校 王丽鑫/洪曦/)
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