伦敦金1500定盘价为每盎司1,294.75美元，1030定盘价为1,293.50美元

日本股市：日经指数小幅收低，因日圆走强引发股指期货卖压

路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。