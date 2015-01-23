全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各种船舶运价均走低

路透1月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，因四种船舶运价全部下跌。

乾散货运价指数跌31点，或4.13%，报720点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌78点，或8%，至887点。日均获利减少703美元，至8,096美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌19点或2.7%，报685点。日均获利跌159美元，至5,465美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌9点，报650点。灵便型船指数 下降12点，报380点。(完)