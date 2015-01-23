欧洲汇市：英镑兑美元一度跌穿1.50美元，兑欧元持于近七年高位

路透伦敦1月23日 - 英镑兑欧元周五保持在近七年高位附近，兑美元缩减跌幅，因英国零售销售增长，扶助英镑摆脱欧元创三年来最大单日跌幅带来的拖累。

在伦敦午后交易中，英镑反弹，稍早一度跌穿1.50美元，至18个月低位。英镑兑欧元上涨近1%，报0.75085英镑，稍早触及0.74295七年高位。

在欧洲央行宣布首次印钞计划后的24个小时内欧元大跌0.04美元，一度低见1.1115美元。

“英镑/美元在今日开市受到欧元跌势拖累，这是我们多数人意料中的，”一伦敦交易员说，“下跌步伐只是有所放缓。”

英国统计局周五公布，英国12月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长4.3%，预估分别为下滑0.6%和增长3.0%。