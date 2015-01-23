欧洲股市：因ECB购债和希腊股市走强带动大涨，创逾三年最大周度升幅

* FTSEurofirst 300指数上涨1.8%，至七年高位

* 在希腊大选前该国股市上涨，由银行股领升

* 汽车股等景气股升幅居前

路透伦敦1月23日 - 欧洲股市周五上涨，因欧洲央行上日公布的购债计划仍然发酵，且希腊股市在该国大选前上扬，领升较广泛欧洲股市。

欧洲股市创逾三年来最大周度升幅，因欧洲央行宽松计划令投资者感到鼓舞。

购债计划扶助希腊指数暴涨6.1%。Attica Bank 、National Bank of Greece 和Piraeus Bank 上涨幅度介乎8-14%。

在周日希腊大选前的民调显示，左翼激进联盟党(Syriza)的支持率领先。但交易商开始认为，如果联盟党在大选中获胜，它和国际金主在救助协议条款达成一致的机率上升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.8%，报1,479.51点，为七年高位。该指数本周劲升5.1%，为2011年12月来最大周度升幅。

汽车股等循环景气股升幅居前，欧元下跌预料将推动这些企业的盈利。宝马汽车 劲升4.9%，触及纪录高位，PSA标致雪铁龙 升2%.

欧元区量化宽松政策前景令欧元兑美元从5月的1.40美元下跌至周五低位1.1113，欧元走低将可能提振欧洲企业盈利。策略师预计，欧元贬值10%，将带动欧元区企业盈利增长6-8%。

在STOXX 600指数成份股中，六家企业公布了第四季业绩，当中67%的盈利优于分析师预期。汤森路透数据I/B/E/S显示，在一个典型的企业季报中，48%的STOXX 600指数成份股的季度盈利高于预期。