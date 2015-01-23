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市场报道 | 2015年 1月 24日 星期六 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，连跌第五周

路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，
交易商称因美元上涨向小麦施压。美元兑欧元升至11年高位。
    
    本周，近月CBOT软红冬麦 下跌0.7%，连跌第五周。

    美国农业部公布，最新一周出口销售564,400吨小麦，高于预期的20-
40万吨。
　　CBOT-3月小麦合约 收低3-3/4美分，报蒲式耳5.30美元。
    
    今日CBOT小麦期货成交量预计为95,039口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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