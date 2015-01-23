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市场报道 | 2015年 1月 24日 星期六 05:53 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因出口前景疲弱

路透芝加哥1月23日 - 美国大豆期货周五下跌，因美国大豆出口需求
不断下降。
    
    海外买家转向关注南美作物，因阿根廷和巴西作物开始收割。
    
    本周，CBOT近月大豆下跌1.9%，为过去四周中第三周下跌。
    
    豆粕期货上涨，因一些需要近期供应的海外买家来不及等待南美供应
，遂买入美国豆粕。
    
    豆油期货下滑。
    
    本周，豆粕 升1.4%，豆油 跌5.3%。
    
    美国农业部周五早上表示，在最新一周，出口销售大豆总计115,300
吨，低于40-70万吨预估区间；出口销售豆粕290,600吨，高于预期；出口
销售豆油17,100吨，预估区间为5,000-30,000吨。
                    
    3月大豆期货合约 收跌4美分，报每蒲式耳9.72-3/4美元。
    
    3月豆粕合约 收高1.4美元，报每短吨331.5美元。3月豆油合约
 跌0.37美分，报31.60美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为193,621口，豆粕为82,400口，豆油为104
,060口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)
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