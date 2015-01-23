芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因出口前景疲弱

路透芝加哥1月23日 - 美国大豆期货周五下跌，因美国大豆出口需求 不断下降。 海外买家转向关注南美作物，因阿根廷和巴西作物开始收割。 本周，CBOT近月大豆下跌1.9%，为过去四周中第三周下跌。 豆粕期货上涨，因一些需要近期供应的海外买家来不及等待南美供应 ，遂买入美国豆粕。 豆油期货下滑。 本周，豆粕 升1.4%，豆油 跌5.3%。 美国农业部周五早上表示，在最新一周，出口销售大豆总计115,300 吨，低于40-70万吨预估区间；出口销售豆粕290,600吨，高于预期；出口 销售豆油17,100吨，预估区间为5,000-30,000吨。 3月大豆期货合约 收跌4美分，报每蒲式耳9.72-3/4美元。 3月豆粕合约 收高1.4美元，报每短吨331.5美元。3月豆油合约 跌0.37美分，报31.60美分。 今日CBOT大豆预估成交量为193,621口，豆粕为82,400口，豆油为104 ,060口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)