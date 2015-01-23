纽约期市：期棉由升转跌，因美元上涨抵销美国出口数据强劲

路透纽约1月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下滑至近五年半低位，回吐稍早涨幅，因美元上涨和油价下跌抵销美国政府周度出口数据强劲为期棉带来的提振。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收跌0.46美分，或0.8%，报每磅57.30美分，稍早触及2009年9月以来最低57.05美分。

美元指数 触及2003年来最高，向包括棉花在内的商品市场施压。

原油期货 扭转稍早涨势，滑向本月触及的近六年低位，且继续助燃商品市场的利空人气。

美国出口销售报告好于预期，但未能扭转棉价下跌的势头。数据显示，外国买家买入470,300包陆地棉，此为一年来最高，中国和越南买入最多。

美国农业部报告强劲，推高近月期棉 飙升最多1.6%，之后买盘枯竭。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)