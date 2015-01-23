全球金市：金价下滑1.3%，因ECB量化宽松令美元续涨

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
* ECB购买计划公布后，欧元触及11年低位
* 欧元计价黄金升至约21个月高位
* 关注希腊大选和美联储政策会议
路透纽约/伦敦1月23日 - 金价周五下跌最多1.3%，因美元上涨，且市场消化欧洲央行(ECB)向经济挹注约1万亿欧元的计划产生的喜忧参半的影响。
在欧洲央行周四公布购债计划后，当日金价上涨逾1%，至每盎司1,300美元以上。黄金被视为通胀对冲工具。
不过，在欧元兑美元触及11年低位的情况下，金价缩减部份升幅，因投资者关注美元走强的影响。美元上升，将令美元计价资产对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。
“昨日，黄金走势与美元完全脱节，暗味了欧元计价黄金将是今年表现最好的商品，这扶助美元计价黄金持稳在1,300美元左右，”丹麦盛宝银行的Ole Hansen说。
现货金 盘中触及1,284.26美元日内低位，在1948 GMT，下跌0.8%，报每盎司1,291.20美元。周四金价升至8月15日来最高的1,306.20美元，本周可望连续第三周攀升。
美国2月期金 收低8.10美元，报1,,292.60美元，交易商称今日金价“回调”，金市正在盘整。
美元兑一篮子六种主要货币 劲升最多1.4%，主要因为欧元下滑，欧洲股市则创下五年来最大的两周涨幅。
欧元计价黄金 触及2013年4月以来最高1,167.60欧元。
路透报导，高盛报告周五将今年黄金预估从1,200美元上调至1,262美元。
交易商关注周日希腊大选和下周美国联邦储备理事会(美联储/FED) 政策会议，寻找更广泛经济环境和美国何时升息的线索。
市场预期，尽管有更多主要国家央行宣布降息或扩大刺激计划，但美联储将重申全球风险并未影响美国经济复苏或其升息计划。
其他贵金属方面，现货银 下跌0.2%，报每盎司18.25美元。现货钯金 下滑0.1%，报每盎司771.20美元。现货铂金 跌1.3%，报每盎司1,264美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%