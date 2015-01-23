美国股市: 道琼工业指数收低0.79%，Nasdaq指数上升0.16%

路透纽约1月23日 - 美国股市周五下跌，因包括联合包裹(优比速,UPS)在内的经济寒暑表企业公布财等消息低迷，且在券商发表利空报告后材料股下跌。

道琼工业指数 收跌141.38点，或0.79%，至17,672.60点；标准普尔500指数 收低11.33点，或0.55%，至2,051.82点；Nasdaq指数 上升7.482点，或0.16%，收报4,757.879点。

本周，道指升0.9%，标普500指数上涨1.6%，Nasdaq指数大涨2.7%。这是三大股指在过去四周中首次周线上升。(完)