版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 24日 星期六 05:56 BJT

1月23日SPDR黄金持仓量较前一交易日增加0.16%或1.2吨，至741.65吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐