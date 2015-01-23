国际油市：布兰特原油上涨但美国原油下跌，沙特新国王维持石油政策

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
* 美国钻井平台减少49座
* 沙特新国王维持石油政策
* 一家印第安纳州炼厂部份关闭，打压美国原油价格
路透纽约1月23日 - 布兰特原油周五上涨，受沙特未来石油出产的不确定性提振，而美国原油因供应过剩迹象而收低。
沙特阿拉伯新国王萨尔曼周五面向全国发表了继承王位后的首次演说，承诺将维持前任政策。 市场预料萨尔曼将继续执行石油输出国组织(OPEC)产量维持不变的政策，以保护市场占比。
一些交易商不想相信这讲法，“抱存这消息是错的微弱希望，”United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示。
OPEC在11月公布将维持原油产量在每日3,000万桶不变，尽管一些成员国要求OPEC减产以支持油价和原油收入。
S&P Capital IQ股市分析师Stuart Glickman说，没有迹象OPEC将很快减产。
布兰特原油 结算价报每桶48.79美元，上涨0.27美元。
美国原油 结算价报每桶45.59美元，下跌0.72美元。
报导称BP在印第安纳州的炼厂部份关闭，消息向美国原油进一步施压。了解该炼厂运作的消息人士称，他们不知道产量每日9万桶的常压蒸馏单元何时恢复运作。
全美不动产协会(NAR)周五早上公布，美国12月成屋销售按月增长2.4%，年率为504万户，预估为506万户。 该报告令美国原油缩减跌幅。
尽管有一些利好数据，但美国原油收低，因担心美国原油供应过剩的情况不断恶化。
一交易商表示，能源数据供应商Genscape预期在截至周二该周，美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加270万桶。
石油服务公司Baker Hughes表示，在最新一周美国石油钻井平台减少49座，至1,317座，为连续第七周下降。(完)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%