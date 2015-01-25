版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 25日 星期日 14:00 BJT

全球汇市：最近一周投机客增持欧元净空仓至两年半高位--CFTC/路透

路透纽约1月23日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数
据，最近一周汇市投机客小幅减持美元多头仓位，同时增持欧元净空仓至
两年半高位。

    1月20日止当周，美元净多仓略降至462.2亿美元，此前一周为469.6
亿美元。尽管小幅下降，美元净多仓连续第四周达到400亿美元以上。
    
    欧元净空仓为180,730口，或约261亿美元，创2012年6月以来最高。
    
    投资者过去几周持续卖出欧元，为欧洲央行推出量化宽松预作准备。
欧央行周四最终宣布了购债计划。
    
    另一个变化很大的是瑞郎净空仓，下降逾一半至9,809口，或约为14
亿美元，为12月21日当周以来最低。
    
    在瑞士央行上周取消瑞郎汇价限制后，瑞郎净空仓减少。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                 1月20日当周         前一周
    多头仓位       26,525            25,872
    空头仓        104,411           120,497
    净仓位        -77,886           -94,625

    欧元(125,000欧元为1口)
                 1月20日当周         前一周
    多头仓位       52,047            50,858
    空头仓位      232,777           218,709
    净仓位       -180,730          -167,851

    英镑(62,500英镑为1口)
                 1月20日当周         前一周
    多头仓位       35,319           41,920
    空头仓位       81,027           79,060
    净仓位        -45,708          -37,140

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                  1月20日当周         前一周
    多头仓位         8,226            4,922
    空头仓位        18,035           31,366
    净仓位          -9,809          -26,444
    
    加元(100,000加元为1口)
                   1月20日当周         前一周
    多头仓位        24,238           27,599
    空头仓位        53,318           48,778
    净仓位         -29,080          -21,179

    澳元(100,000澳元为1口)
                   1月20日当周         前一周
    多头仓位         9,828           14,778
    空头仓位        56,408           60,143
    净仓位         -46,580          -45,365

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   1月20日当周         前一周
    多头仓位        10,941            8,396
    空头仓位        12,758           10,172
    净仓位      　  -1,817           -1,776(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐