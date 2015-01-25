全球汇市：最近一周投机客增持欧元净空仓至两年半高位--CFTC/路透

路透纽约1月23日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数
据，最近一周汇市投机客小幅减持美元多头仓位，同时增持欧元净空仓至
两年半高位。
1月20日止当周，美元净多仓略降至462.2亿美元，此前一周为469.6
亿美元。尽管小幅下降，美元净多仓连续第四周达到400亿美元以上。
欧元净空仓为180,730口，或约261亿美元，创2012年6月以来最高。
投资者过去几周持续卖出欧元，为欧洲央行推出量化宽松预作准备。
欧央行周四最终宣布了购债计划。
另一个变化很大的是瑞郎净空仓，下降逾一半至9,809口，或约为14
亿美元，为12月21日当周以来最低。
在瑞士央行上周取消瑞郎汇价限制后，瑞郎净空仓减少。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月20日当周 前一周
多头仓位 26,525 25,872
空头仓 104,411 120,497
净仓位 -77,886 -94,625
欧元(125,000欧元为1口)
1月20日当周 前一周
多头仓位 52,047 50,858
空头仓位 232,777 218,709
净仓位 -180,730 -167,851
英镑(62,500英镑为1口)
1月20日当周 前一周
多头仓位 35,319 41,920
空头仓位 81,027 79,060
净仓位 -45,708 -37,140
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月20日当周 前一周
多头仓位 8,226 4,922
空头仓位 18,035 31,366
净仓位 -9,809 -26,444
加元(100,000加元为1口)
1月20日当周 前一周
多头仓位 24,238 27,599
空头仓位 53,318 48,778
净仓位 -29,080 -21,179
澳元(100,000澳元为1口)
1月20日当周 前一周
多头仓位 9,828 14,778
空头仓位 56,408 60,143
净仓位 -46,580 -45,365
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月20日当周 前一周
多头仓位 10,941 8,396
空头仓位 12,758 10,172
净仓位 -1,817 -1,776(完)
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(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)