全球汇市：最近一周投机客增持欧元净空仓至两年半高位--CFTC/路透

路透纽约1月23日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数 据，最近一周汇市投机客小幅减持美元多头仓位，同时增持欧元净空仓至 两年半高位。 1月20日止当周，美元净多仓略降至462.2亿美元，此前一周为469.6 亿美元。尽管小幅下降，美元净多仓连续第四周达到400亿美元以上。 欧元净空仓为180,730口，或约261亿美元，创2012年6月以来最高。 投资者过去几周持续卖出欧元，为欧洲央行推出量化宽松预作准备。 欧央行周四最终宣布了购债计划。 另一个变化很大的是瑞郎净空仓，下降逾一半至9,809口，或约为14 亿美元，为12月21日当周以来最低。 在瑞士央行上周取消瑞郎汇价限制后，瑞郎净空仓减少。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月20日当周 前一周 多头仓位 26,525 25,872 空头仓 104,411 120,497 净仓位 -77,886 -94,625 欧元(125,000欧元为1口) 1月20日当周 前一周 多头仓位 52,047 50,858 空头仓位 232,777 218,709 净仓位 -180,730 -167,851 英镑(62,500英镑为1口) 1月20日当周 前一周 多头仓位 35,319 41,920 空头仓位 81,027 79,060 净仓位 -45,708 -37,140 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月20日当周 前一周 多头仓位 8,226 4,922 空头仓位 18,035 31,366 净仓位 -9,809 -26,444 加元(100,000加元为1口) 1月20日当周 前一周 多头仓位 24,238 27,599 空头仓位 53,318 48,778 净仓位 -29,080 -21,179 澳元(100,000澳元为1口) 1月20日当周 前一周 多头仓位 9,828 14,778 空头仓位 56,408 60,143 净仓位 -46,580 -45,365 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月20日当周 前一周 多头仓位 10,941 8,396 空头仓位 12,758 10,172 净仓位 -1,817 -1,776(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)