《焦点》全球主要央行祭出一波QE后，政府应尽到提振成长的责任

* 欧洲央行执委科尔称成长低迷威胁到欧洲的政治基础

* 日本央行总裁黑田东彦称欧洲央行的行动“意义重大”

* 贝莱德执行长称，今年达沃斯论坛气氛更为悲观

路透瑞士达沃斯1月24日 - 数位央行人士周六表示，全球主要央行已经竭尽所能通过印钞来挽救全球经济，现在政界必须快速行动，进行结构性改革并出台有利投资的政策来促进成长。

欧洲央行祭出购债刺激计划两天后，该行一位高阶官员警告称，如果欧元区经济成长迟滞和失业严重的情况持续，欧洲的共同货币事业可能失败。

“我们不能为欧洲包办一切，我们周四做了应该做的，其他人必须各尽其职。要以持久的方式提振经济成长，欧洲央行没有什么能做的了，”欧洲央行执委科尔表示。

在达沃斯世界经济论坛上，来自国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行、英国央行和日本央行的发言嘉宾表示，他们推出的超宽松货币政策只能为政界争取有限的时间。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

“欧洲事业的政治基础正在弱化，”科尔称，指出经济成长偏低且失业率较高。

另外，欧洲央行总裁德拉吉敦促各国政府加倍努力，创造一个“真正的”经济联盟。德拉吉今年并未参加达沃斯论坛。

在为WirtschaftsWoche杂志撰写的文章中，德拉吉还表示需要进行改革以增强竞争力、减少官僚作风并改善就业市场灵活性。

其他参加达沃斯论坛的央行人士对欧洲央行的果断行动表示赞赏。此前美国、英国和日本已经出台类似措施。

英国央行总裁卡尼称，当利率处于极低水平时，金融业更有可能出现鲁莽的冒险行为，但监管层现在更加意识到这个问题，准备采取应对措施。

针对围绕西方经济体是否面临长期停滞和超低通胀的疑虑，卡尼希望消除英国消费者和储户的顾虑，称英国央行有手段和决心让通胀率在两年时间内回升至2%。英国通胀率目前仅为0.5%。

日本央行总裁黑田东彦称欧央行的行动“意义重大”，预计这将明显改善全球经济前景，因为欧元区是世界上最大经济区域，规模超过美国。

黑田东彦乐观看待发达经济体，预计日本2015财年经济增长2%，而美国是工业化国家中成长最快的地区。

然而，全球最大资产管理公司贝莱德的执行长Larry Fink指出，今年达沃斯论坛的气氛要比2014年更加悲观，当时欧元区似乎将从严重的金融和经济危机中恢复。自那时起，一系列地缘政治风险抬头，欧洲经济成长停滞。(完) (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)