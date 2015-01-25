中国金融：加强银保合作，引入保证保险机制合理确定贷款利率--保监会

路透北京1月25日 - 中国保监会日前会同央行、银监会等部门联合印发意见，称将推动银行和保险公司合作，引入贷款保证保险机制，对购买贷款保证保险进行贷款的小微企业，引导银行合理确定贷款利率，提高审贷效率。

该份名为《大力发展信用保证保险，服务和支持小微企业的指导意见》并称，推动小微企业信用体系建设，建立信用信息共享平台，依法向征信机构开放。试点放开经营小微企业业务达到一定规模的保险公司接入人民银行征信系统，实现信息共享。

此外，鼓励各地结合当地实际情况，积极探索以信用保险、贷款保证保险等保险产品为主要载体，引导保险公司通过“政府+银行+保险”这种多方参与、风险共担的合作模式，经营小微企业信用保证保险业务。

意见并鼓励保险公司发挥专业化投资及风险管控的优势，投资符合条件的小微企业专项债券及相关金融产品；鼓励保险资产管理机构探索设立夹层基金、并购基金、不动产基金等私募基金，支持小微企业、科技型企业等新兴产业、新兴业态发展；支持保险资金投资创业投资基金。

保监会人士表示，《指导意见》是保监会等部门贯彻落实《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的重要举措，旨在引导保险行业加快发展信用保证保险，运用保险特有的融资增信功能，支持实体经济发展。（完）

参看详情，请点选保监会网站：here