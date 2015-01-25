重温稿-《综述》增强版欧洲QE令人民币汇率短期难脱疲态，后市仍看中国央行脸色

* 欧版QE规模超预期令人民币短期难脱疲态

* 跨境资本流动不确定性增加

* 对中国货币政策操作提出挑战

* 未来人民币汇率走向仍看中国央行脸色

作者 倪蔚丹/李文科

路透北京1月23日 - 欧洲央行推出超预期的购债规模尽管会在短期加大人民币汇率贬值压力，但从中长期看却不必过分悲观，因中国经济增长前景及高额贸易顺差等仍有利于资本流入，从而支撑人民币汇率。

从市场层面看，欧元进一步贬值将会衍生更多套息机会，从而加大中国跨境资本流动的不确定性。但相较美元而言，欧版QE对人民币的外溢效应大幅降低，再加上中国货币当局仍未全面放开汇率监管，人民币未来走势关键仍要看央行态度。

“欧央行新一版的政策推出，有助于提振欧元区经济，将增加外需，有利于中国出口，这是比较积极和正面的。另外欧央行的新一版QE政策加上美国量化宽松政策正常化的趋势，将会进一步推动美元汇率的走强，从而可能会对人民币对美元汇率形成下行压力。”中国央行副行长潘功胜称。

他并指出，欧版QE还对全球资本在区域之间布局重新调整产生影响，新一版QE政策所提供的大量流动性毫无疑问会产生溢出效应。而美元汇率的走强又会带动资金回流美国，增强全球未来跨境资本流动的不确定性。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩也表示，欧版QE对人民币汇率的影响首先体现在价格方面，将引致美元走强，这个影响已经体现，更进一步来说，随着欧版QE的执行，它可能会从资本流动的角度，再进一步对人民币汇率产生影响。

他强调，欧洲央行量宽将会从价与量两个角度对人民币产生影响。汇价方面传导较快，但目前为止，美元指数已充分反应了欧洲量化宽松的影响，人民币兑美元短期贬值空间有限；而从中期看，在未来一个季度至半年间，欧版QE将令欧洲银行业增加对中国等新兴经济体的信贷和国债购买量，从而阶段性地推动资本流入中国，反而会支撑人民币汇率。

受欧洲央行强力推出量宽举措冲击，人民币兑美元即期 周五大幅收跌近200点，为一个半月来单日最大跌幅，并创下近七个月的收盘新低，中间价亦跌至一个半月低位。而美元从欧元弱势中受益，美元指数 徘徊在11年高位附近。该指数周四一度攀升至2003年9月以来高点。

一位股份行交易主管指出，超预期的欧版QE推出改变了境内很多机构和投资者的预期，亦改变其操作思路，之前不怎么做多美元的，现在也都在做多美元，从而令人民币汇率更加承压。

另一位城商行交易主管也提到，境外对人民币汇率的贬值预期增强，驱动更多套利盘，将令境内汇价跟随境外走弱。但目前缓步贬值的人民币中间价以反映了央行维稳意图，这在一定程度上也令境内市场在大举做空人民币上有所迟疑。

欧洲央行周四全面出台QE举措，将在今年3月到明年9月底之间每月购买600亿欧元公债，向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元。欧元应声暴跌，触及11年低点，本周料连续第六周下跌。过去六周欧元共计跌去9%，创下2010年6月以来最差表现。

**中国央行态度是关键**

欧洲央行的宽松政策亦给中国央行出了一道难题，不仅冲击其一直以来对人民币汇率的维稳，亦对其如何运用货币政策工具和操作提出挑战。

东方证券报告就指出，作为第二大储备货币--欧元的流动性供给增加，全球资本市场上的套息交易会再度活跃，这些钱一部分进入欧洲市场、一小部分进入本地实体经济，一部分去新兴市场投机，因此中国市场可能得到热钱的配置，进而短期推高市场，但这会使得对冲型的货币政策再度纠结，始终不能以自己为主。

“在分析欧洲央行量宽影响时，需要区分其更多是体现在汇率价格层面，还是资本流动层面，因这二者对中国货币政策的影响方向是不一样的。”谢亚轩提到。

他分析称，强势美元带来通缩压力，需要央行宽松货币以应对，一旦人民币贬值预期变强，会导致人民币需求下降，令货币政策放松的效果打折扣，这其中是一个很微妙的平衡，因此央行在考虑人民币贬值上还是要更为慎重。

前述交易主管也表示，目前央行并不希望人民币贬值，这从缓慢贬值的中间价便可见一斑。因若央行中间价大幅度低开，则意味着监管层鼓励市场做空人民币，这将加大资本流出压力并造成人民币进一步贬值，这样的恶性循环不是央行所愿见到的。

不过，亦有专家持不同观点。兴业银行首席经济学家鲁政委就认为，当前人民币有效汇率并不均衡，而是被持续高估，这也是中国经济迟迟无法复苏的根本原因。如果人民币高估被修正，也就是通过汇率贬值，则中国经济将轻松回到7.5%以上的增速，他并大胆预计今年汇率最大贬值幅度将达5%左右。

因此央行的态度至关重要，人民币汇率后期走势除了要看欧元以及国际美元指数动向外，人民币中间价以及央行的动态将是撬动未来人民币汇率走向的关键点。