修正-《焦点》希腊左翼激进联盟党胜选在望，料将赢得议会多数

(更正：因译文有误，内文第三段改为“成为第一个公然反对由欧盟与国际货币基金组织(IMF)在经济危机期间所设纾困条件的欧元区政府”，非“第一个在经济危机中公然反对”)

* 反纾困的左翼激进联盟党(Syriza)可望胜选组成新政府

* 有可能赢得多数席次

* 左翼激进联盟党期望减计债务，提振薪资与退休金

* 左翼激进联盟党的胜选可能成为欧元区危机转折点

路透雅典1月25日 - 希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承诺，经过五年撙节的苦日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。

根据希腊内政部对部分得票统计的预估，左翼激进联盟党料将以36.5%得票率，在总数300个议会席次中料可拿下149至151席，得票率较现任总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所领导的保守派的新民主党(New Democracy)多出将近9个百分点。

尽管可能还需数个小时才能得知最终结果，现年40岁的左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)料成为新任总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个公然反对由欧盟与国际货币基金组织(IMF)在经济危机期间所设纾困条件的欧元区政府。

齐普拉斯胜选在望，立即与德国总理梅克尔的政府形成对立的可能性增高；此外，未来几个月国际金主对希腊下一次待拨下的逾70亿欧元纾困款项可能出现变数。

齐普拉斯“希望来临！(Hope is coming!)”的选举口号获得忧心撙节选民的回应，经过六年的危机，失业率飙升超过25%，数百万民众受贫穷威胁。

齐普拉斯周日表示，将就“公平与互惠的解决方式”与欧盟领袖合作，但也表示以希腊民众为优先考量。“从执政的第一天起，我们的首要任务就是解决危机留下来的创伤，”他说道，“为我们的国家与人民重新找回尊严，是最为优先的要务。”

“这一投票结果是对单方面的撙节政策说‘不’，也是对他们试图对欧洲变成梅克尔的出气筒的作法说‘不’，”左翼激进联盟党高级官员Dimitris Papadimoulis在希腊Mega电视表示。

左翼激进联盟党的支持者挥舞着旗帜走上雅典街道，一些人流泪欢呼。不过德国央行警告称，希腊需要实施改革以解决经济问题；欧元则下跌近0.5美分。

左翼激进联盟党的发言人称，萨马拉斯已致电齐普拉斯祝贺胜选。

共有七个党派将进入议会，包括极右翼的金色黎明(Golden Dawn)，不过最终结果在很大程度上还将取决于雅典尚未完成的计票情况。雅典人口数量在希腊1,100万人口中占到近一半。

齐普拉斯已承诺将让希腊留在欧元区，而且他有名的激进论调也有所缓和；不过他的掌权将对欧元区政府迄今为止的危机应对方式构成巨大挑战。

金融市场一直担心左翼激进联盟党获胜将引发一场新的希腊金融危机，但对欧元区的影响料远远小于2012年希腊上一次选举时所担心的。

如果左翼激进联盟党最终没能获得绝对多数，齐普拉斯将不得不试图与小党派合作建立联合政府，或设法达成协议，允许左翼激进联盟党在议会其他党派议员的支持下组成少数派政府。

有关的协商可能很快就要展开，而独立希腊人党的领袖Panos Kammenos和中间党派大河党领导人Stavros Theodorakis均表示，他们愿意支持一个反对纾困计划的政府。

如果齐普拉斯为组阁寻求支持，可能会发现自己被盟友的要求所绑架，这也就令人质疑他的政府能够支撑多久。

**与柏林方面的僵持**

齐普拉斯承诺与欧盟、欧洲央行以及国际货币基金(IMF)组成的“三驾马车”重新商谈协议，并注销希腊3,200亿欧元债务中的很大一部分。希腊债务相当于该国国内生产总值的逾175%，在全球范围内仅次于日本。

正值欧洲央行刚刚出台措施，向摇摇欲坠的欧元区经济挹注大量资金，周日希腊的选举结果将会引起柏林方面的惊慌。德国总理梅克尔所在党派的一位资深议员表示，这一结果表明希腊的选民已经放弃撙节，但他称如果希腊拒绝纾困，欧洲不会答应。

“我们绝对不能奖励违反协议的行为，”德国基民党资深议员Wolfgang Bosbach对Osnabruecker Zeitung日报表示，“这会对其他危机缠身的国家发出完全错误的信号，会让这些国家也想得到同样待遇。”

除了重新就债务协议展开谈判，齐普拉斯还希望取消三大金主要求采取的很多严厉撙节举措，上调最低薪资，下调贫困家庭电价，削减房产税，并扭转削减养老金和公共部门薪资的政策。

市场在希腊投票之前曾经紧张不安，但围绕达成协议的信心增强，帮助缓解对于重返危机的忧虑。

摩根大通表示，希腊大选结果可能令市场承压，但该行认为有关希腊可能退出欧元区的猜测有点“过度”，最有可能的结果是通过谈判达成协议。

摩根大通并称：“我们认为基本情景是左翼激进联盟党政府或左翼激进联盟党主导的联盟政府将作出改变，以保住三大金主的融资。”

左翼激进联盟党官员曾经表示，他们会寻求六个月的“停火期”，搁置救助计划，同时开始与债权人进行谈判。

由于借款成本高昂，希腊没有能力从市场融资，不过该国还有足够的资金，可以满足未来几个月的融资需求，但到夏季将偿还约100亿欧元的债务。(完)