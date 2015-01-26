达沃斯论坛：美国财长杰克卢支持强势美元，称美国经济改善提供支撑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
例如欧洲央行周四就宣布向欧元区银行注入资金的计划，同时瑞士、丹麦和加拿大近期均已降息。
美联储希望避免伴随经济成长而来的的通胀上升。第三季美国经济环比年率终值为成长5.0%。
杰克卢称，全球经济疲弱将令美国承压，但不会阻止美国经济成长。
“美国经济表现非常强劲，而且料将维持强劲，”杰克卢在达沃斯接受彭博电视采访时称。
“尽管我们与世界相互交融，但这不是个转变方向的问题。”
他称，海外经济疲弱对美国国内生产总值(GDP)的影响为“零点几个百分点。”
杰克卢还重申了美国财政部对中国政策转变的一贯赞扬，指出美国正在看到中国政府对人民币管理的变化。(完)
(编译 郑茵/于春红; 审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率