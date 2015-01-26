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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:02 BJT

达沃斯论坛：美国财长杰克卢支持强势美元，称美国经济改善提供支撑

例如欧洲央行周四就宣布向欧元区银行注入资金的计划，同时瑞士、丹麦和加拿大近期均已降息。

美联储希望避免伴随经济成长而来的的通胀上升。第三季美国经济环比年率终值为成长5.0%。

杰克卢称，全球经济疲弱将令美国承压，但不会阻止美国经济成长。

“美国经济表现非常强劲，而且料将维持强劲，”杰克卢在达沃斯接受彭博电视采访时称。

“尽管我们与世界相互交融，但这不是个转变方向的问题。”

他称，海外经济疲弱对美国国内生产总值(GDP)的影响为“零点几个百分点。”

杰克卢还重申了美国财政部对中国政策转变的一贯赞扬，指出美国正在看到中国政府对人民币管理的变化。(完)

(编译 郑茵/于春红; 审校 张明钧)
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