美国与加拿大经济指标预测--1月26日-2月2日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月26日当周
1月26日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 4.10
1月27日(二)
1330 美国耐久财订单 12月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.5%
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 11月 +0.6% +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.1%
房价指数(较上年同期) +4.3% +4.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 53.5
Markit服务业PMI 1月初值 53.8 53.3
1500 美国消费者信心指数 1月 95.0 92.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 45.0 43.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 正7
1月28日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 103.2
1200 美国抵押贷款市场指数 1月23日当周 -- 561.9
再融资指数 -- 2,746.1
1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
1月29日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 -- 30.7
四周均值(万人) -- 30.7
续请失业金人数(万人) 1月17日当周 -- 244.3
1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 104.8
指数变动(较前月) +0.5% +0.8%
1月30日(五)
1330 加拿大GDP(较前月) 11月 持平 +0.3%
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +3.1% +5.0%
GDP最终销售 +3.4% +5.0%
GDP消费支出 -- +3.2%
GDP隐性平减指数 +1.0% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.6% +1.2%
1330 美国企业雇佣成本 第四季 +0.6% +0.7%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 57.8 58.3
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.2 98.2
现况指数 108.0 108.3
预期指数 91.5 91.6
2月2日当周
2月2日(一)
1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.7%
个人所得(较前月) +0.3% +0.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.4%
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.2%
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 1月 -- 53.9
1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 53.7
1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.7% -0.3%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 1月 55.5 55.5
就业指数 -- 56.8
新订单指数 -- 57.3
投入物价指数 -- 38.5(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张荻； 审校 李春喜)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)