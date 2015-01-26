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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 08:08 BJT

东京汇市：欧元兑美元跌至11年低点，之前希腊反撙节举措政党胜选

路透新加坡1月26日 - 欧元兑美元周一触及11年新低，因希腊左翼激进联盟党(Syriza)在周日的选举中获胜后，誓言将反对撙节举措，从而与国际金主意见相左。

欧元兑美元在EBS平台跌至1.1098，为2003年9月以来最低，最新报1.1132，较美国市场周五尾盘跌约0.8%。(完)

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