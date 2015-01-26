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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 08:04 BJT

日本数据：12月出口同比增加12.9%，为一年来最快增速

路透东京1月26日 - 日本财务省周一公布的数据显示，12月出口较上
年同期增加12.9%，连续第四个月上升，显示在日圆疲弱及海外需求增加
带动下，出口稳步复苏。
    
    路透调查中分析师预估为增长11.0%。11月出口同比增长4.9%。
    
    12月出口创一年内最快增长速度。
    
    12月进口较上年同期增长1.9%，分析师的预期中值是增长2.3%。12月
贸易逆差为6,607亿日圆(56亿美元)，连续第30个月处于逆差。
    
    日本12月对中国出口同比增加4.3%，对美国出口同比增加23.7%，对
亚洲出口同比增加11.0%。
          
    浏览财务省完整表格，请点选：
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    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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