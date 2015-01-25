《中国报摘》--中国证券报1月26日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，证监会2015年工作的总体思路和主要任务，就是要毫不动摇地深化市场改革发展、坚定不移地推进监管转型。证监会将在监管转型、发展多层次资本市场、服务创新、提升开放水平、依法治市、风险防范六个方面发力。

* 其他:

--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，降准降息能在短期内改善预期，但新增资金未必流向实体经济，可能流入股市，对实体经济刺激作用有限。 --近日保监会会同相关部门联合印发了《大力发展信用保证保险 服务和支持小微企业的指导意见》，旨在引导保险行业加快发展信用保证保险，运用保险特有的融资增信功能，支持实体经济发展。

--中央财经领导小组办公室副主任韩俊表示，目前有关部门正在制定三个与土地制度改革有关的政策性文件。一是关于农村土地承包经营权，确权登记颁证全国性的指导意见，二是关于农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的政策性指导文件，三是关于落实土地承包关系长久不变政策性的指导文件。这三个指导文件预期在2015年出台。

--中国人民银行调统司巡视员徐诺金指出，目前中国消费低储蓄率高，必须充分利用好现在的储蓄，把它转化为投资，用于应对未来老龄化的投资，而不能用于现在刺激消费。必须通过扩大投资来解决人口红利和人口负债的平衡问题。

--各地陆续召开地方财政工作会，尽管大部分省市新一年财政收支预算仍在制定中，但在经济下行压力加大、财政收入增速预期放缓的情况下，规范地方举债融资行为，引进社会资本参与公共设施和服务建设已成为各地2015年财政工作计划“标配”。