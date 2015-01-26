金砖国家：1月23日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透1月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月23日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.75%，收报990.89点。
中国股市：沪综指连续第四日收涨，盘中创出本轮行情新高后震荡加剧
香港股市：恒指收高1.3%创逾四个月高位，受欧洲央行购债计划激励
中国汇市：人民币收盘暴跌近200点，增强版欧洲QE提振美元多头信心
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巴西股市：周五收低，因市场担忧若实施耗能限制可能打击经济。巴西指标股指Bovespa指数 收低1.35%，报48,775.30点，受矿业、制钢、银行和公用事业类股下跌拖累。今年持续的乾旱影响了水力发电，使巴西面临一场严峻能源危机的威胁。
巴西汇市：多数拉美货币周五下跌，周四欧洲央行(ECB)宣布大规模购债计划曾提振这些货币上涨，但周五遭遇投资者获利了结。雷亚尔兑美元 收盘报2.5880/89，上交易日收盘报2.5730/45。
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南非股市：周五小幅收低，中止前四个交易涨势，部分是受到英美铂金(Anglo American Platinum) 发布获利预警拖累。英美铂金警告称，由于去年长达五个月的罢工及铂金(白金)价格下滑，年度获利最高可能减少55%。指标Top-40绩优股指数 收跌0.18%至43,647点。综合指数 下跌0.11%，至49,816点。
南非汇市：兰特兑欧元升至19个月最高，因ECB行动刺激新兴市场资产需求
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印度股市：收高，连续第四个交易日触及纪录高位，受绩优股上涨和全球股市的涨势拉动。指标BSE指数 收涨0.94%，报29,278.84点，盘中一度上涨至纪录高位29,408.73点；本周收高4.1%。NSE指数 收高0.85%，报8,835.60点，此前一度升至8,866.40点的历史高点。该指数本周收高3.8%。
印度汇市：卢比兑美元 收高，报61.42/43，周四收盘价为61.6950/7050。外资流入及股市上扬拉抬卢比走高，但国有银行可能替代油品公司买进美元，以及央行的美元买盘，使卢比脱离盘中稍早触及的两个半月高点。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨0.47%，报820.990点；MSCI明晟俄罗斯指数 收涨1.07%，报452.92点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.19%，报64.2395卢布；卢布兑欧元 扬升1.37%，报72.0950卢布。(完) (整理 李春喜; 审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率