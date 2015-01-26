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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:16 BJT

金砖国家：1月23日股汇市收盘纵览

路透1月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月23日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.75%，收报990.89点。

中国股市：沪综指连续第四日收涨，盘中创出本轮行情新高后震荡加剧

香港股市：恒指收高1.3%创逾四个月高位，受欧洲央行购债计划激励

中国汇市：人民币收盘暴跌近200点，增强版欧洲QE提振美元多头信心

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巴西股市：周五收低，因市场担忧若实施耗能限制可能打击经济。巴西指标股指Bovespa指数 收低1.35%，报48,775.30点，受矿业、制钢、银行和公用事业类股下跌拖累。今年持续的乾旱影响了水力发电，使巴西面临一场严峻能源危机的威胁。

　　巴西汇市：多数拉美货币周五下跌，周四欧洲央行(ECB)宣布大规模购债计划曾提振这些货币上涨，但周五遭遇投资者获利了结。雷亚尔兑美元 收盘报2.5880/89，上交易日收盘报2.5730/45。

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南非股市：周五小幅收低，中止前四个交易涨势，部分是受到英美铂金(Anglo American Platinum) 发布获利预警拖累。英美铂金警告称，由于去年长达五个月的罢工及铂金(白金)价格下滑，年度获利最高可能减少55%。指标Top-40绩优股指数 收跌0.18%至43,647点。综合指数 下跌0.11%，至49,816点。

南非汇市：兰特兑欧元升至19个月最高，因ECB行动刺激新兴市场资产需求

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印度股市：收高，连续第四个交易日触及纪录高位，受绩优股上涨和全球股市的涨势拉动。指标BSE指数 收涨0.94%，报29,278.84点，盘中一度上涨至纪录高位29,408.73点；本周收高4.1%。NSE指数 收高0.85%，报8,835.60点，此前一度升至8,866.40点的历史高点。该指数本周收高3.8%。

印度汇市：卢比兑美元 收高，报61.42/43，周四收盘价为61.6950/7050。外资流入及股市上扬拉抬卢比走高，但国有银行可能替代油品公司买进美元，以及央行的美元买盘，使卢比脱离盘中稍早触及的两个半月高点。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨0.47%，报820.990点；MSCI明晟俄罗斯指数 收涨1.07%，报452.92点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.19%，报64.2395卢布；卢布兑欧元 扬升1.37%，报72.0950卢布。(完) (整理 李春喜; 审校 张明钧)
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