欧洲经济指标预测--1月26日-2月2日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月26日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 106.3 105.5 IFO企业现况指数 110.7 110.0 IFO企业预期指数 102.5 101.1 1月27日(二) 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.6% 1月28日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 1.29 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 9.1 9.0 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.5% -0.8% (较上年同期) -3.5% -2.1% 0745 法国消费者信心指数 1月 91 90 1月29日(四) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +6.6% +8.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少1.3 减少2.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 284.1 0900 意大利薪资通胀(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 1000 意大利制造业信心指数 1月 97.5 97.5 1000 意大利消费者信心指数 1月 99.7 99.7 1000 欧元区企业景气指数 1月 0.1 0.04 经济景气指数 101.5 100.7 工业景气指数 负4.7 负5.2 服务业景气指数 正6.0 正5.6 消费者信心指数 负8.5 负10.9 消费者通胀预期指数 -- 正2.7 生产者通胀预期指数 -- 负4.9 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正30 正61 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.8% 持平 (较上年同期) -0.1% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.0% +0.1% (较上年同期) -0.2% +0.1% 1月30日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 1月 负2 负4 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.2% +1.0% (较上年同期) +3.4% -0.8% 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 +0.1% +0.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% 0800 瑞士KOF领先指标 1月 96.3 98.7 0900 意大利失业率 12月 13.5% 13.4% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加12.00 增加12.52 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加18.00 增加20.59 抵押贷款批准件数(千件) 59.000 59.029 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 -0.5% -0.2% 1000 欧元区失业率 12月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.2% 2月2日当周 2月2日(一) 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 54.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 48.4 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 -- 51.0 0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 49.5 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 -- 51.0 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 52.5(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)