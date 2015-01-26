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市场报道 | 2015年 1月 26日 星期一 08:32 BJT

****欧洲经济指标预测--1月26日-2月2日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值     
 
    1月26日当周  

    1月26日(一)     
    0900 德国IFO企业景气判断指数                        1月          106.3      105.5
             IFO企业现况指数                                         110.7      110.0
             IFO企业预期指数                                         102.5      101.1
        
    1月27日(二)     
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季初值       +0.6%      +0.7%
                 (较上年同期)                                        +2.8%      +2.6%
    
    
    1月28日(三)     
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                    12月           --         1.29 
    0700  德国Gfk消费者信心指数                         2月            9.1         9.0
    0700  德国进口物价(较前月)                         12月          -1.5%       -0.8%
                     (较上年同期)                                    -3.5%       -2.1%
    0745  法国消费者信心指数                            1月            91          90
    
    1月29日(四)     
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                1月          +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                             +6.6%      +8.5%   
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)              1月        减少1.3    减少2.7
                 未经季节调整失业人数(万人)                           --          280
                 经季节调整失业率                                    6.5%        6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --        284.1
    0900  意大利薪资通胀(较前月)                        12月          --        +0.1%
                        (较上年同期)                                  --        +1.1%
    1000  意大利制造业信心指数                           1月         97.5        97.5
    1000  意大利消费者信心指数                           1月         99.7        99.7
    1000  欧元区企业景气指数                             1月          0.1        0.04
                经济景气指数                                        101.5       100.7
                工业景气指数                                        负4.7       负5.2
                服务业景气指数                                       正6.0      正5.6
                消费者信心指数                                       负8.5     负10.9
                消费者通胀预期指数                                    --        正2.7
                生产者通胀预期指数                                    --        负4.9
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  1月          正30         正61
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月初值        -0.8%         持平
                             (较上年同期)                           -0.1%        +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -1.0%        +0.1%
                                   (较上年同期)                     -0.2%        +0.1%  
    
    1月30日(五)     
    0005 英国Gfk消费者信心指数                         1月           负2         负4
    0700 德国实质零售销售(较前月)                     12月          +0.2%       +1.0%
                      (较上年同期)                                  +3.4%       -0.8%  
    0745 法国消费者支出(较前月)                       12月          +0.1%       +0.4%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月            --       -0.1%
    0800 瑞士KOF领先指标                               1月           96.3       98.7
    0900 意大利失业率                                 12月          13.5%      13.4%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                       12月      增加12.00   增加12.52
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                           增加18.00   增加20.59
             抵押贷款批准件数(千件)                                59.000      59.029
             M4货供额(较前月)                                         --         持平
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                    1月初值          -0.5%       -0.2%
    1000 欧元区失业率                                 12月          11.5%       11.5%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            12月            --        -0.2%
                               (较上年同期)                           --        -1.2% 
    
    2月2日当周  
    
    2月2日(一)
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                1月             --        54.0  
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                  1月             --        48.4
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                      1月             --        51.0
    0850  法国Markit制造业PMI                          1月             --        49.5
    0900  欧元区Markit制造业PMI                    1月终值             --        51.0
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                     1月             --        52.5(完)
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