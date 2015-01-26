版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:19 BJT

《汇市简讯》欧元跌破1.1100美元后反弹回升

0002 GMT
    
    *  欧元/美元报在1.1098，触动少量停止单及期权障碍
    *  因空头回补单进场，欧元弹回1.1140美元上方
    *　小时图阻力位于1.1170，若攻破则可望填补到1.1205之间的缺口
　(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐