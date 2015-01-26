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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:39 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月26日-2月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

罗安达--安哥拉央行公布最新利率决定(0500)。

1月27日(二)

比勒陀利亚--南非央行开始为期三日的货币政策会议(至1月29日)。

布达佩斯--匈牙利央行利率会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策会议(至1月28日)。

安卡拉--土耳其央行宣布季度通胀报告(0800)。

安卡拉--土耳其央行将公布1月货币政策委员会会议记录(1200)。

首尔--韩国央行总裁李柱烈将在与研究中心主管及大学教授讨论近期经济问题的会议中发表演说(2230)。

1月28日(三)

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

1月29日(四)

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。

布拉格--捷克央行公布12月货币政策会议记录。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500)。

1月30日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。

圣地亚哥--智利央行公布1月政策会议记录(1130)。

2月2日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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