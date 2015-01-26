《新兴市场重要经济事件预告》--1月26日-2月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
罗安达--安哥拉央行公布最新利率决定(0500)。
1月27日(二)
比勒陀利亚--南非央行开始为期三日的货币政策会议(至1月29日)。
布达佩斯--匈牙利央行利率会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策会议(至1月28日)。
安卡拉--土耳其央行宣布季度通胀报告(0800)。
安卡拉--土耳其央行将公布1月货币政策委员会会议记录(1200)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈将在与研究中心主管及大学教授讨论近期经济问题的会议中发表演说(2230)。
1月28日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
1月29日(四)
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。
布拉格--捷克央行公布12月货币政策会议记录。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500)。
1月30日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。
圣地亚哥--智利央行公布1月政策会议记录(1130)。
2月2日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率