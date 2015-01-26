《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--财长张盛和与Richi虚拟货币交换中心创办人戴季全擦出合作火花，财政部决利用i-Voting网路机制概念，与民意互动，收集房地合一重大税改意见，作为推动税改幅度大小与决策依据。
--经济部表示，基于能源资讯来源纷杂，国内对能源议题争议不断，在核四安检封存后，未来台湾短中期电力稳定供给不确定性增高，盼今日举办的能源会议提供各项新作法，邀请社会各界提供多元观点。
--黑心油风暴发生后，台湾235家食品厂商出口大陆遭全面封杀迄今四个多月。不过，在卫福部次长许铭能日前率队赴大陆进行食安平台谘商获重大突破，大陆方面同意台湾的业者补提风险评估资料后，内部尽速开会审议，最快农历春节前可望解禁，恢复两岸食品正常贸易往来。
--半导体大厂力晶科技已委托土地银行出任管理银行，向金融圈筹组150亿台币联贷，这也是继群创 去年11月募集800亿元联贷案以来，第二件以终结纾困期为主要目标出手募集新联贷案的科技大厂。
--合库金 26日召开董事会，将敲定150亿台币现金增资案的每股现增价，相关人士指出，合库每股现增价约在14.5台币上下。
*经济日报：
--顶新集团确定将出售4G业者--台湾之星全数股权。据悉，继远传 、中华电 表态有意承接之后，台湾之星其他股东国泰金控 、中信及正崴 集团也想共同出资百亿台币，向顶新魏家收购其手中掌握的台湾之星52%持股，是近年来台湾电信业交易金额最大的股权移转案。
--新任交通部长陈建宇表示，上任后首要推动三大要务，首先是妥善处理高铁破产问题，目前正朝接管方向做准备，其次是兴建桃园机场第三条跑道，第三则与大陆协商对岸划设新航路过于接近海峡中线一事。
--加速重大公共建设推动，行政院本月起要求，超过100亿台币的重大公共建设案在动工前，必须齐备各类证照，一旦确认某一关键证照无法取得，就应安排公共建设退场。这项新措施，可大幅降低政府违约风险，预估能减少追加预算243亿台币。
--行政院本周将盘点立法院新一会期优先法案，据了解，俗称加薪条款的公司法修正案，可望在国民党主席朱立伦加持下，首度列入政院优先法案。
--金管会推动〞开放资料〞，三大周边单位先行，包括联征中心、证交所和柜买中心，以及保发中心。这些单位将提供更符合实际需求，更有价值的数据，帮助使用者利用这些数据，做更有效率的分析。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率