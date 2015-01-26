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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月26日

路透香港1月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.
(1美元=7.7524港元 )
    
    美国股市周五涨跌互现，道琼工业指数 收跌141.38点，或0.79%，至17,672.60点，联合
包裹(优比速,UPS)财测不及预期等令人失望的企业消息，以及高盛报告公布后材料股走低，拖累道
指和标普500指数收跌。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       138.000   -0.63      35449            10.698       0.17
 中国铝业                      12.300   -3.45      33981             3.814      -1.19
 中国移动                      67.060   -0.39     281260           103.975      -0.50
 中国人寿                      63.130    0.11      53838            32.627       0.55
 中石油                       114.460    0.67      25622             8.873      -0.52
 中石化                        81.910    0.21      31237             6.350       0.32
 汇丰控股                      46.830   -0.02    1998379            72.609      -0.67
 中电信                        62.450    2.28      22363             4.841       1.07
 中国联通                      15.650   -0.82      69585            12.133       0.77
 兖州煤业                       8.140   -2.05       9573             6.310      -0.78
 华能国际                      58.090   -0.39      32874            11.258       0.52
 南方航空                      27.080    0.22       6318             4.199       0.69
 东方航空                      25.450   -0.97       3184             3.946       0.66
 中芯国际                       4.500   -1.53       7880             0.698      -0.33
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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