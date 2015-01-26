《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较. (1美元=7.7524港元 ) 美国股市周五涨跌互现，道琼工业指数 收跌141.38点，或0.79%，至17,672.60点，联合 包裹(优比速,UPS)财测不及预期等令人失望的企业消息，以及高盛报告公布后材料股走低，拖累道 指和标普500指数收跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 138.000 -0.63 35449 10.698 0.17 中国铝业 12.300 -3.45 33981 3.814 -1.19 中国移动 67.060 -0.39 281260 103.975 -0.50 中国人寿 63.130 0.11 53838 32.627 0.55 中石油 114.460 0.67 25622 8.873 -0.52 中石化 81.910 0.21 31237 6.350 0.32 汇丰控股 46.830 -0.02 1998379 72.609 -0.67 中电信 62.450 2.28 22363 4.841 1.07 中国联通 15.650 -0.82 69585 12.133 0.77 兖州煤业 8.140 -2.05 9573 6.310 -0.78 华能国际 58.090 -0.39 32874 11.258 0.52 南方航空 27.080 0.22 6318 4.199 0.69 东方航空 25.450 -0.97 3184 3.946 0.66 中芯国际 4.500 -1.53 7880 0.698 -0.33 (完) (整理 梁慧仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率