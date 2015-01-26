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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:40 BJT

《交易视点》台债留意美债短线修正，关注FOMC会议--群益金鼎证

路透台北1月26日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美国10年公债殖利率 周四走势上冲下洗，欧洲央行(ECB)会议前利率走升至1.94%，但宣布QE后利率下跌至日低1.81%，随后震荡收于平盘1.87%。

台债方面在欧洲版QE推出后，市场持券信心强，长券利空已经淡化，整体利率下跌。ECB后市场焦点转向本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议，注意美债短线乖离修正。五年券 区间预估在1.0-1.05%。10年期公债 区间预估在1.48-1.55%。

选择权市场仅零星成交。利率交换(IRS)市场利率下跌。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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