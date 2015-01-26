中国经济：上海取消今年GDP具体增长目标，重心放在改革和创新

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月26日 - 中国上海市今年政府工作报告取消了具体的国内生产总值(GDP)增长目标，把今年经济工作重心放在全面深化改革和创新驱动发展。
上海市市长杨雄周日作政府工作报告时，建议2015年经济社会发展目标是“经济平稳增长，结构继续优化，质量效益进一步提高，全市一般公共预算收入与经济保持同步增长”，这与往年相比，并未提及具体的GDP增速目标。
“上海将认真做好自贸试验区区域扩展工作，在全市复制推广自贸区改革经验。推进自贸区与国际金融中心联动建设，健全本外币一体化的自由贸易账户功能，扩大人民币跨境使用，开展个人境外投资等试点，加快人民币资本项目可兑换进程。”杨雄表示。
他并称，当前政府职能转变仍未到位，依法行政的意识和能力有待增强；2015年，上海将重点减少涉及投资、创业创新等领域的审批事项，加强事中事后监管；继续深化“营改增”试点，将试点范围扩大至建筑业、房地产业、金融业和生活性服务业等领域。
2014年12月召开的中央经济工作会议指出，中国2015年坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态保持经济运行在合理区间；要合理确定经济社会发展主要预期目标，保持区间调控弹性。 （完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率