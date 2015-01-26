《全球重要经济事件一览表》--1月26日-2月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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1月26日(一)
布鲁塞尔--欧元集团(Eurogroup)会议。
德国杜塞尔多夫--德国央行委员Joachim Nagel在德-中经济年会上发表讲话(1400)。
杜塞尔多夫--德国央行副总裁Claudia Buch就“实施宏观审慎监督以确保金融稳定”发表讲话(1530)。
卢森堡--欧洲央行管理委员会委员暨卢森堡央行总裁雷内许，在桥梁论坛对话(The Bridge Forum Dialogue)--“资讯导向社会的决策制定”担任主席(1700)。
1月27日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
布鲁塞尔--德国财长朔伊布勒和意大利财长帕多安参加欧洲议会委员会的听证会(0700)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
伦敦--前日本央行总裁白川方明发表演说。主题是“货币体系危机：从经验学习。”
加拿大卡加利--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在卡加利加拿大企业经济协会发表演说。(1920)
布拉斯迪拉发--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估。
1月28日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，公布政策声明(1900)。
法兰克福--“欧元区货币政策展望和银行业联盟发展”会议。德国央行委员Joachim Nagel主持会议。
卢森堡--第19届全球金融峰会(Global Securities Finance Summit)2015，发言者包括：经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)和欧洲央行执委普雷特。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
1月29日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率。
卢森堡--欧洲央行执委普雷特在第19届2015年全球金融峰会(Global Securities Finance Summit)发表演说(0910)。
米兰--欧洲央行执委科尔参加“欧元的未来”的讨论(1630)。
1月30日(五)
美国费尔法克斯--美联储理事塔鲁洛在金融研究办公室和金融稳定监管委员会第四届年会上发表演讲，题为“推进宏观审慎政策目标”(1745)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
2月2日(一)
美国萨拉索塔--美国亚特兰大联邦储备银行副总裁David Altig和达拉斯联储银行副总裁Mine Yucel参加“经济前景、货币政策与能源：美联储研究主管的想法”的活动(2230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率