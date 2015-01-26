中国证券：A股行情系结构性牛市，融资融券仅顺势而为--证金公司董事长

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月26日 - 此前中国证监会规范券商融资融券业务引发股市大挫，中国证券报周一引述中国证券金融公司董事长聂庆平称，此轮A股行情具有“结构性牛市”特征，融资融券业务只是顺应了走势。
在被问及是否是两融撬动了本轮行情时，聂庆平称，融资融券业务已经运行逾四年，但并没有受到如此多的关注和讨论，说明目前股票市场的热度来自于市场本身的回暖和走强。
“以金融股等大盘蓝筹股为代表的结构性上涨，出现这样的局面主要是因为银行股价值低估、资本市场深化改革使得上市证券公司基本面发生根本改变，加上经济基本面总体平稳，以及“沪港通”试点启动等因素共同作用推动了此轮大盘上涨。”他指出。
聂庆平强调，尽管如此，借钱买股本身就是有风险的投资，尤其是行情出现大起大落和标的股票发生“黑天鹅事件”事件，往往会导致融资客户股票爆仓，出现被强制平仓风险。建议投资者应深刻认识融资融券“双刃剑”性质。
本月稍早证监会发布处罚12家融资融券业务违规券商的消息，随后A股暴跌。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。
至于两融业务未来发展方向，聂庆平认为，将稳步扩大融资融券标的证券种类和范围，逐步增加覆盖面，探索建立“负面清单”管理制度，完善融资融券交易机制。
另外，证券公司要采取逆周期调节措施加强两融风险管理，提高各项风险控制比例，做好投资者适当性管理。逐步完善融券交易机制，推动社保基金、公募基金、信托、保险、资管等专业机构投资者和个人参与证券出借业务，扩大券源，促进融资融券业务平衡发展。
其提供数据显示，融资买入金额占同期A股总成交额的比重，从2012年底的4%，逐步增至2014年末的19%左右。融券交易方面，2014年共有896只标的证券发生过融券交易，融券卖出金额达到1.1万亿元，同比增长90%，融券余额为81.8亿元，同比增幅为169%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率